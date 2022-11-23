ЗСУ майстерно ліквідували росіян на Бахмутському напрямку

https://racurs.ua/ua/n177091-zsu-maysterno-likviduvaly-rosiyan-na-bahmutskomu-napryamku-video.html

Ракурс

93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр», яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України й належить до Оперативного командування «Схід», продовжує захищати Бахмутський напрямок й майстерно ліквідовувати російських окупантів.

Про це 23 листопада повідомляє у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.