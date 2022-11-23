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Ракурс
ЗСУ майстерно ліквідували росіян на Бахмутському напрямку

ЗСУ майстерно ліквідували росіян на Бахмутському напрямку (ВІДЕО)

23 лис 2022, 11:20
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93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр», яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України й належить до Оперативного командування «Схід», продовжує захищати Бахмутський напрямок й майстерно ліквідовувати російських окупантів.





Про це 23 листопада повідомляє у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.

Низько полетів, мабуть буде дощ, — додали у Страткомі.

Джерело: Ракурс


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