Армия рф окапывается и готовится к обороне Крыма — ГУР

https://racurs.ua/n177094-armiya-rf-okapyvaetsya-i-gotovitsya-k-oborone-kryma-gur.html

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Армія росії активно готується до оборони окупованого Кримського півострова, зокрема створює позиційні райони на півночі Джанкойського району. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк.

Для них це дуже важливо, адже внаслідок контрнаступу українських сил північ Криму буде зоною ураження Збройних сил України, — додав Черняк

З його слів, українська розвідка наразі не фіксує евакуації загарбників із півночі Кримського півострова.

Ми бачимо, що вони активно готуються до оборони. Створюють оборонну смугу як на лівому березі Дніпра в Херсонській області, так і на адміністративному кордоні з Кримом, на півночі півострова. Зокрема, будують два позиційні райони в північній частині Джанкойського району. Для них це дуже важливо, адже в результаті контрнаступу українських сил північ Криму буде зоною ураження ЗСУ, — вказав Черняк.

Водночас, зі слів представника ГУР, колаборанти та росіяни з Херсонщини та Запоріжжя намагаються насамперед втекти не до тимчасово окупованого півстрова, а на територію росії.

Навіть вони розуміють, що так чи інакше Крим для росії буде втрачений та повернеться до України, — вказав Черняк.

Також він додав, що загарбники у Криму намагаються тримати під прикриттям систем ППО кораблі Чорноморського флоту та військову техніку.