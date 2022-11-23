Эвакуация киевлян в случае блекаута - Кличко раскрыл детали

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Як відбуватиметься евакуація людей з Києва у випадку масштабного вимкнення електроенергії за холодної погоди розповів мер столиці Віталій Кличко в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

Ми не хочемо, щоб до цього дійшло, — наголосив він.

Кличко вказав на необхідність підготовки до найгірших сценаріїв розвитку подій.

Треба також готуватися до найгіршого сценарію. Це було б, якби відбулося повсюдне відключення електроенергії, а температура була ще нижчою. Тоді частину міста доведеться евакуювати, але ми не хочемо, щоб це зайшло так далеко, — заявив він.

Зі слів мера, кияни можуть зіткнутися з «найгіршою зимою з часів Другої світової війни». Так, відтоді такої зими Київ не переживав.

Путін хоче використати атаки на цивільну інфраструктуру, щоб змусити людей покинути столицю. Але він цього не досягне, — наголосив очільник міста.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що у кожному районі Києва підготують в середньому по 100 пунктів обігріву на базі соціальних об'єктів — там буде забезпечено тепло- та енергопостачання (тепло, освітлення, санвузли, їдальні, місця для відпочинку, банки теплого одягу та теплі ковдри).