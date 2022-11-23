Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс

Зеленский требует созвать Совбез ООН из-за ударов россиян

23 ноя 2022, 19:58
999

Президент Володимир Зеленський доручив послу України в ООН вимагати скликання засідання Ради безпеки через російські ракетні удари у середу.





Про це він написав у Twitter.

«Я доручив нашому послу в ООН вимагати скликання термінового засідання РБ ООН у зв’язку з сьогоднішніми російськими ударами», — йдеться у повідомленні.

«Вбивства мирних жителів, руйнування цивільної інфраструктури є актами терору. Україна продовжує вимагати рішучої реакції міжнародної спільноти на ці злочини», — заявив президент.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...
Новости партнеров