Зеленский требует созвать Совбез ООН из-за ударов россиян

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Про це він написав у Twitter.
Зеленский требует созвать Совбез ООН из-за ударов россиянhttps://racurs.ua/n177103-zelenskiy-trebuet-sozvat-sovbez-oon-iz-za-udarov-rossiyan.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський доручив послу України в ООН вимагати скликання засідання Ради безпеки через російські ракетні удари у середу.
Про це він написав у Twitter.
«Я доручив нашому послу в ООН вимагати скликання термінового засідання РБ ООН у зв’язку з сьогоднішніми російськими ударами», — йдеться у повідомленні.
«Вбивства мирних жителів, руйнування цивільної інфраструктури є актами терору. Україна продовжує вимагати рішучої реакції міжнародної спільноти на ці злочини», — заявив президент.
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