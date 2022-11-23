Зеленський вимагає скликати Радбез ООН через удари росіян

https://racurs.ua/ua/n177103-zelenskyy-vymagaie-sklykaty-radbez-oon-cherez-udary-rosiyan.html

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Президент Володимир Зеленський доручив послу України в ООН вимагати скликання засідання Ради безпеки через російські ракетні удари у середу.

Про це він написав у Twitter.



«Я доручив нашому послу в ООН вимагати скликання термінового засідання РБ ООН у зв’язку з сьогоднішніми російськими ударами», — йдеться у повідомленні.

«Вбивства мирних жителів, руйнування цивільної інфраструктури є актами терору. Україна продовжує вимагати рішучої реакції міжнародної спільноти на ці злочини», — заявив президент.