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Ракурс

Зеленський вимагає скликати Радбез ООН через удари росіян

23 лис 2022, 19:58
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Президент Володимир Зеленський доручив послу України в ООН вимагати скликання засідання Ради безпеки через російські ракетні удари у середу.





Про це він написав у Twitter.

«Я доручив нашому послу в ООН вимагати скликання термінового засідання РБ ООН у зв’язку з сьогоднішніми російськими ударами», — йдеться у повідомленні.

«Вбивства мирних жителів, руйнування цивільної інфраструктури є актами терору. Україна продовжує вимагати рішучої реакції міжнародної спільноти на ці злочини», — заявив президент.

Джерело: Ракурс


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