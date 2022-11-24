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Ракурс
Рашисты нанесли массированные ракетные атаки по Украине, фото: Comments.ua

Российские ракетные удары обесточили и Молдову

24 ноя 2022, 00:07
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Влада Молдови повідомляє, що ця країна також постраждала внаслідок масштабної ракетної атаки, завданої рашистами вдень 23 листопада, по Україні.





За словами віце-прем'єра Молдови Андрія Спіну, без електропостачання залишилися низка регіонів країни, зокрема і столиця Кишинів.

Шановні громадяни, сьогодні ми маємо повторення ситуації 15 листопада. Після бомбардування росією енергоситеми України … у нас відбуваються масові відключення електроенергії по всій країні, — заявив Спіну.

Місцеві ЗМІ також повідомляли про зникнення електроенергії у невизнаному Придністров’ї. Про перебої в роботі через відключення електроенергії також повідомляли молдовські оператори мобільного та стаціонарного зв’язку Orange, Moldcell та Moldtelecom.

Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску на своїй сторінці у Твіттері згодом заявив, що доручив викликати посла росії у цій країні для пояснень.

Атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України знову занурили Молдову у темряву. Масові відключення світла по всій країні, включаючи Кишинів і будівлю МЗС. Я дав доручення викликати для пояснень посла росії, — наголосив він.

Источник: Ракурс


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