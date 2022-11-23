https://racurs.ua/n177101-obestocheny-vse-aes-i-bolshinstvo-tes-i-ges-minenergo.html

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Масований ракетний обстріл росією 23 листопада призвів до знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Про це йдеться у заяві Міністерства енергетики України.

«Сьогодні росія знову здійснила масований обстріл української енергетичної інфраструктури. Це цивільна інфраструктура, яка забезпечує електро- та теплопостачання для мільйонів українських жінок, дітей та пенсіонерів.

Таким чином рф у день визнання Європарламентом її державою-спонсором тероризму довела беззаперечну правдивість цього визначення. Тільки терористи так вчиняють з народом, який не можуть перемогти, тому намагаються просто знищити», — заявили в міністерстві.