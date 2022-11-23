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Ракурс

Знеструмлені всі АЕС та більшість ТЕС і ГЕС — Міненерго

23 лис 2022, 19:20
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Масований ракетний обстріл росією 23 листопада призвів до знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.





Про це йдеться у заяві Міністерства енергетики України.

«Сьогодні росія знову здійснила масований обстріл української енергетичної інфраструктури. Це цивільна інфраструктура, яка забезпечує електро- та теплопостачання для мільйонів українських жінок, дітей та пенсіонерів.

Таким чином рф у день визнання Європарламентом її державою-спонсором тероризму довела беззаперечну правдивість цього визначення. Тільки терористи так вчиняють з народом, який не можуть перемогти, тому намагаються просто знищити», — заявили в міністерстві.

Джерело: Ракурс


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