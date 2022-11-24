Лукашенко должен предстать перед трибуналом – резолюция Европарламента

https://racurs.ua/n177120-lukashenko-doljen-predstat-pered-tribunalom-rezoluciya-evroparlamenta.html

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Режим білоруського диктатора олександра лукашенка несе таку ж відповідальність за війну проти України, як і росія, тому маріонетка воєнного злочинця рф володимира путіна повинна постати перед міжнародним трибуналом і Міжнародним кримінальним судом.

Про це йдеться у резолюції Європейського парламенту.

Європарламентарі закликали країни ЄС та Єврокомісію запровадити проти білорусі дзеркальні санкції, що й проти росії. Окрім цього, ЄП пропонує інститутам Євросоюзу підтримати білоруські незалежні інформаційні агентства, такі як Nexta.

Підтримуючи позицію білоруської демократичної опозиції щодо того, що білорусь має бути визнана окупованою територією, з якої російські війська мають бути негайно виведені, парламент рішуче засуджує участь уряду лукашенка у війні росії проти України, — йдеться в резолюції.

Нагадаємо, білоруський диктатор під час саміту Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) в Єревані, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що ЗСУ «треба зупинитися», бо «далі буде повне знищення України». Водночас лукашенко визнав, що його 40-тисячне військо не зможе допомогти росії в агресії проти України, тому його країна бере участь у війні по-іншому: «Ми не вплутуємося, нікого не вбиваємо, живу силу туди не вводимо, бо в цьому немає необхідності».