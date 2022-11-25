В Киеве продолжаются экстренные отключения света, графики не действуют

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Третина будинків Києва вже з теплом, фахівці продовжують відновлювати опалення в столиці. Водночас половина споживачів поки залишаються без електроенергії.

Про це 25 листопада повідомив мер міста Віталій Кличко.

На ранок п’ятниці 50% житлового фонду міста працює в режимі аварійного відключення електроенергії, із відновленням світла до всіх районів повернеться і зв’язок.

У Київській міській військовій адміністрації вказали, що водопостачання в столиці відновлено повністю. У деяких споживачів досі може спостерігатись понижений тиск води, особливо на верхніх поверхах багатоповерхівок, які знеструмлені. Найближчим часом влада очікує стабілізацію ситуації — аварійні бригади працюють в посиленому режимі.

В Києві за вказівками НЕК «Укренерго» застосовані екстрені відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано, — йдеться у повідомленні енергетичної компанії Yasno.

Щодо мобільного зв’язку, то робота мереж усіх мобільних операторів залежить від електропостачання. Відтак, щойно енергосистема стабілізується, зв’язок з’явиться в усіх районах Києва.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок назвала російські удари по українській інфраструктурі «нестерпним, нелюдським злочином». За її словами, G7 наступного тижня обговорюватиме подальшу енергетичну підтримку України.