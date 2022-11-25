Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Киеве продолжаются экстренные отключения света, графики не действуют

В Киеве продолжаются экстренные отключения света, графики не действуют

25 ноя 2022, 10:15
999

Третина будинків Києва вже з теплом, фахівці продовжують відновлювати опалення в столиці. Водночас половина споживачів поки залишаються без електроенергії.





Про це 25 листопада повідомив мер міста Віталій Кличко.

На ранок п’ятниці 50% житлового фонду міста працює в режимі аварійного відключення електроенергії, із відновленням світла до всіх районів повернеться і зв’язок.

У Київській міській військовій адміністрації вказали, що водопостачання в столиці відновлено повністю. У деяких споживачів досі може спостерігатись понижений тиск води, особливо на верхніх поверхах багатоповерхівок, які знеструмлені. Найближчим часом влада очікує стабілізацію ситуації — аварійні бригади працюють в посиленому режимі.

В Києві за вказівками НЕК «Укренерго» застосовані екстрені відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано, — йдеться у повідомленні енергетичної компанії Yasno.

Щодо мобільного зв’язку, то робота мереж усіх мобільних операторів залежить від електропостачання. Відтак, щойно енергосистема стабілізується, зв’язок з’явиться в усіх районах Києва.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок назвала російські удари по українській інфраструктурі «нестерпним, нелюдським злочином». За її словами, G7 наступного тижня обговорюватиме подальшу енергетичну підтримку України.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров