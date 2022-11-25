Google посвятил Украине отдельный раздел на Arts & Culture

https://racurs.ua/n177144-google-posvyatil-ukraine-otdelnyy-razdel-na-arts-culture-foto.html

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На платформі Google Arts & Culture з’явився окремий розділ, присвячений Україні — тепер наша країна представлена у чотирьох напрямках: культура, архітектура, мистецтво та природа.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Спеціальний український простір отримав назву «Україна поряд» (Ukraine is Here).

Тепер люди з різних країн світу можуть досліджувати автентичні та інтерактивні історії про українську культуру, відвідати віртуальні екскурсії та познайомитись з найзнаковішими роботами українських митців у шести віртуальних виставкових просторах.

За допомогою технології доповненої реальності у додатку Google Arts & Culture можна переглянути понад 40 неймовірних 3D моделей, зокрема Софійський собор, замок Паланок та Національна опера України. На платформі також доступні деякі об'єкти, фізичні аналоги яких було пошкоджено або знищено внаслідок російських обстрілів, таких як дзвіниця Успенського собору в Харкові, — йдеться у повідомленні міністерства.