В Киевской области мужчина отравился угарным газом электрогенератора, фото: Андрей Небитов

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Ракурс

На Київщині місцевий житель загинув в результаті отруєння чадним газом, виробленим електрогенератором.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Інцидент стався у селі Бобриця.

Сім’я використовувала для освітлення генератор, який знаходився прямо в приміщенні. У результаті отруєння загинув голова родини, його дружину медики встигли госпіталізували до лікарні, — зазначає Нєбитов.

У ДСНС наголошують, що генератор можна використовувати тільки на відкритому повітрі: