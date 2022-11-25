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Ракурс
В Киевской области мужчина отравился угарным газом электрогенератора, фото: Андрей Небитов

Житель Киевщины погиб из-за нарушения правил эксплуатации генератора (ФОТО)

25 ноя 2022, 15:41
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На Київщині місцевий житель загинув в результаті отруєння чадним газом, виробленим електрогенератором.





Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Інцидент стався у селі Бобриця.

Сім’я використовувала для освітлення генератор, який знаходився прямо в приміщенні. У результаті отруєння загинув голова родини, його дружину медики встигли госпіталізували до лікарні, — зазначає Нєбитов.

На Київщині чоловік отруївся чадним газом електрогенератора, фото: Андрій Нєбитов

У ДСНС наголошують, що генератор можна використовувати тільки на відкритому повітрі:

  • під час роботи він виділяє чадний газ, який є небезпечним для життя і взагалі не має потрапляти до приміщення;
  • встановлювати генератор слід так, щоб відстань до найближчої поверхні (стіни, вікна тощо) була не менше шести метрів — під час роботи він сильно нагрівається й предмети поблизу можуть спалахнути;
  • заправляти генератор слід на відкритому повітрі, паливо потрібно тримати якомога далі (через ризик пожежі).

Источник: Ракурс


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