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В Киевской области мужчина отравился угарным газом электрогенератора, фото: Андрей Небитов
Житель Киевщины погиб из-за нарушения правил эксплуатации генератора (ФОТО)https://racurs.ua/n177153-jitel-kievschiny-pogib-iz-za-narusheniya-pravil-ekspluatacii-generatora-foto.htmlРакурс
На Київщині місцевий житель загинув в результаті отруєння чадним газом, виробленим електрогенератором.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
Інцидент стався у селі Бобриця.
Сім’я використовувала для освітлення генератор, який знаходився прямо в приміщенні. У результаті отруєння загинув голова родини, його дружину медики встигли госпіталізували до лікарні, — зазначає Нєбитов.
У ДСНС наголошують, що генератор можна використовувати тільки на відкритому повітрі:
- під час роботи він виділяє чадний газ, який є небезпечним для життя і взагалі не має потрапляти до приміщення;
- встановлювати генератор слід так, щоб відстань до найближчої поверхні (стіни, вікна тощо) була не менше шести метрів — під час роботи він сильно нагрівається й предмети поблизу можуть спалахнути;
- заправляти генератор слід на відкритому повітрі, паливо потрібно тримати якомога далі (через ризик пожежі).
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