Мобилизация в россии. Фото:

https://racurs.ua/n177174-rf-formiruet-dobrovolcheskie-otryady-iz-rossiyan-na-okkupirovannyh-territoriyah.html

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Російські загарбники на окупованих територіях України почали формувати «добровольчі батальйони».

Ці підрозділи формують із росіян, яких завозять з різних регіонів російської федерації. Зокрема, було оголошено про створення так званих добровольчих батальйонів на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей ще у вересні. Оскільки місцеві не вступають до лав ворога, то росія залучає своїх громадян. Про це 25 листопада повідомив Центр національного спротиву.

Зазначається, що на окупованих територіях вивішували білборди та заманювали людей грошима, але потуги виявилися марними. Головний гауляйтер Запорізької області Євген Баліцький навіть заявляв, що його син записався до батальйону, але виявилося, що він насправді ховається в Криму.

Тому головними «добровольцями» стали самі росіяни, яких вже завозять на окуповані території. У Центрі національного спротиву наголошують, що така ситуація добре показує те, що загарбники не мають підтримки серед місцевого населення.

Нагадаємо, рф продовжує розгортати підрозділи окупаційної армії на території білорусі, а білоруська сторона повністю забезпечує потреби контингенту армії ворога. Експерти зазначають, що фактично росіяни взяли під контроль спільне угруповання військ, що свідчить про втрату білоруссю суверенітету.