рф готовит ликвидацию александра лукашенко. Фото: BBC

https://racurs.ua/n177187-specslujby-rf-uje-prorabatyvaut-scenariy-ubiystva-lukashenko-rli.html

Ракурс

Російська федерація досі мріє втягнення білоруської армії у війну проти України.

У москві навіть підготували радикальний план, який полягає у ліквідації самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка, щоб отримати контроль над його армією. Мало того, кремль вже ухвалив рішення про вбивство лукашенка. Про це заявляють аналітики Інституту Роберта Лансінга (RLI) із посиланням на джерела у російському військовому керівництві.

Зазначається, що російська влада планує представити сфабриковані докази «причетності України та Польщі під керівництвом розвідки НАТО» до вбивства лукашенка, навіть якщо замах буде невдалим. Це може стати приводом для подальшої участі білоруських військ у війні проти України.

В RLI стверджують, що російське ГРУ найближчими днями можуть спробувати опрацювати сценарій або з замахом на лукашенка, або з його імітацією. Метою цієї операції стане залякування білоруського диктатора, спонукаючи його віддати наказ про вступ у війну на боці країни-агресора. Крісло лукашенка може зайняти чинний генеральний секретар ОДКБ Станіслав Зась.

Таким чином рф хоче об'єднати дві армії під своїм єдиним командуванням. Зараз існує великий ризик того, що він втратить свою посаду, а його місце займе маріонетковий Зась.

Останні повідомлення від джерел у Москві підтверджують попередні висновки аналітиків інституту на користь драматичного сценарію для Олександра Лукашенка, — кажуть аналітики.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що життя глав білорусі, Казахстану та Вірменії можуть бути під загрозою через їхню «самостійну позицію», яка може йти всупереч позиції російської федерації.

Джерело: Robert Lansing Institute