Ученые обнаружили останки пищи возрастом 550 млн лет, фото: The Australian National University

https://racurs.ua/n177196-drevneyshuu-edu-v-mire-obnarujili-avstraliyskie-uchenye-detali.html

Ракурс

Найдавнішу їжу у світі — віком 550 млн років — виявили австралійські учені у травній системі палеозойських безхребетних, що жили в океані.

Відкриття було зроблене в результаті дослідження викопних решток двох організмів того часу, виявлених у 2018 році, повідомляє видання Science Focus.

Один з цих організмів — кімберелла — була однієї з найрозвиненіших форм тогочасного життя. Трохи схожа на молюска істота мала рот і кишечник і перетравлювала їжу так само, як це роблять сучасні тварини.

Кімберелла мала спинний покрив, схожий на раковину. У великих особин вона досягала 15 см в довжину, 5−7 см в ширину і 3−4 см у висоту. Спорідненість її з сучасними молюсками є дискусійним питанням.

Інша істота — дікінсонія — була трохи схожа на ребристу камбалу і сягала 1,4 м завдовжки. Це була більш проста тварина без очей, рота чи нутра, яка поглинала їжу своїм тілом, рухаючись по дну океану.

550 млн років тому, в едіакарський період, еволюція розпочала експериментувати зі складним багатоклітинним життям.

Наші висновки свідчать про те, що едіакарські тварини були змішаною сумішшю відвертих диваків, таких як дікінсонія, і більш просунутих тварин, таких як кімберелла, які вже мали деякі фізіологічні властивості, схожі на людину та інших сучасних тварин, — зазначають дослідники.

Аналізуючи скам’янілості у пошуках збережених молекул фітостеролу — природних сполук, що містяться у рослинах — вчені змогли визначити, що ці істоти харчувалися водоростями, яких у той час було багато.

Вчені вже знали, що кімберелла залишала сліди харчування, зішкрібаючи водорості, що вкривають морське дно, що свідчило про наявність у тварини кишечника. Але тільки проаналізувавши молекули кишечника кімберелли, вони змогли визначити, чим саме вона харчувалася і як перетравлювала їжу.

Багата на енергію їжа може пояснити, чому організми едіакарської біоти були такими великими. Майже всі скам’янілості, які існували до біоти едіакара, були одноклітинними і мікроскопічними за розміром, — резюмують дослідники.

Джерело: Science Focus