Обстрел Киева 23 ноября показали камеры патрульных полицейских

https://racurs.ua/n177229-obstrel-kieva-23-noyabrya-pokazali-kamery-patrulnyh-policeyskih-video.html

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Ворожий обстріл Києва 23 листопада показали очима патрульних поліцейських. Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував відео, на якому показані перші хвилини після прильотів.

На ньому інспектори батальйону ТОР Андрій Буценко, Володимир Шишков та Віталій Бондарєв рятують поранених.

Ми і раніше ніколи не знали, що приготувала наступна зміна, які челенджі. Зараз — тим більше. Але ми готові робити все необхідне, щоб прийти на допомогу та захистити. Як і кожен член суспільства має зараз робити все можливе, щоб подбати про безпеку — свою і рідних. Готуйтеся до різних сценаріїв віроломства ворога, — прокоментував ролик Білошицький.

Вибух стався за декілька десятків метрів від патрульних. Вони одразу кинулися в епіцентр події.

На дорогах утворився непроїзний затор, тому прийняли рішення, що швидше пішки.

Коли хлопці прибули на місце, почали надавати домедичну допомогу постраждалим. Одному чоловіку з важким пораненням кінцівки наклали турнікет та передали військовим медикам.

За мить до них доєдналися додаткові екіпажі поліції, карети швидкої й рятувальники.