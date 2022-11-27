Причины поражения путина в газовой войне раскрыл экс-глава Международного энергоагентства

https://racurs.ua/n177233-prichiny-porajeniya-putina-v-gazovoy-voyne-raskryl-eks-glava-mejdunarodnogo-energoagentstva.html

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Російський диктатор володимир путін програє в газовій війні.

Економіст Фатіх Біроль, який раніше очолював Міжнародне енергетичне агентство, вказав три основні причини, через які рф не зможе здобути перемогу в енергетичному протистоянні із Заходом.

За підрахунками Біроля, до початку війни 75% експортного російського газу та 55% експортної російської нафти отримували стани Європи. За словами економіста, Євросоюз був найбільшим покупцем російських енергоресурсів, але тепер найбільший клієнт пішов назавжди.

Для того, щоб постачати газ та нафту азійським країнам, росії доведеться витратити десятки років на будівництво нових трубопроводів, — цитує Біроля Bild.

росія, на думку економіста, не зможе переорієнтувати постачання газу та нафти навіть морським шляхом. Так, танкер з енергоресурсами йде з росії до Європи близько п’яти днів, а Азію — від 65 до 75 днів.

Російським енергетичним гігантам знадобиться багато новітніх технологій для розробки геологічно складних родовищ нафти та газу. Той факт, що більшість західних технологічних компаній пішли з російського ринку, ускладнить не тільки збільшення, а й навіть підтримання колишнього рівня видобутку.

Нагадаємо, влітку росія скорочувала постачання газу до Євросоюзу, пояснюючи це нестачею газотурбінних двигунів. Турбіни для «Північного потоку-1» виробляє німецька Siemens, але ремонтувати їх може лише завод компанії в Канаді.

Після початку великої війни Канада заборонила постачати це обладнання у рф, тож газопровід частково залишився без технічного обслуговування, а одна з турбін застрягла на ремонті в Монреалі. Влітку «Газпром» погрожував зупинити транспортування газу в Німеччину, якщо Канада не поверне обладнання. Західні країни вирішили передати турбіну через Німеччину.

Санкції ЄС не поширюються на постачання газотранспортного обладнання росії, тож «Газпром» може легально забрати турбіну в будь-який момент. За такою ж схемою Канада погодилася відремонтувати та доставити у рф ще пʼять таких агрегатів, щоб підтримувати роботу «Північного потоку-1».

Однак «Газпром» відмовився забирати турбіну з Німеччини. Компанія вимагала від західних країн письмових гарантій, що це обладнання не потрапить під обмеження. Іншими словами, почався шантаж з метою зняття санкцій.

31 серпня росія вдруге за літо зупинила «Північний потік-1». Уперше це сталося в липні під час щорічного технічного обслуговування. Вдруге приводом стали профілактичні роботи на останній працюючій турбіні.

Після закінчення робіт виявилось, що турбіна нібито несправна і не може працювати. Тому газопровід перекрили повністю та невизначений термін. Тобто, європейський ринок позбавили ще 33 млн кубометрів газу на добу.

В компанії Siemens вважають, що реальних технічних причин для зупинки прокачування газу на газогоні не було.

Згодом сталася диверсія на «Північних потоках» і по них постачання газу з рф у Європу припинилося повністю.

росія могла б збільшити транспортування іншими газогонами, але цього не зробила. Москва відмовилася бронювати газогін «Ямал-Європа», а потужності України окупанти використовують лише на 40% від законтрактованого обсягу.

Перебої в постачанні палива супроводжуються погрозами. «Газпром» залякує «прогнозом» спотових цін у Європі на рівні 4 тис. дол за тис куб м. Трейдери почали панічно купувати ф’ючерсні контракти.

Наприкінці листопада Москва звинуватила Україну у крадіжці газу, який постачається у Європу.