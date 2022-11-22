«Газпром» звинуватив Україну у крадіжці газу, призначеного для Молдови

"Газпром" звинуватив Україну у відборі газу, призначеного для Молдови - і пригрозив скоротити постачання

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«Газпром» звинуватив Україну у відборі газу, призначеного для постачання Молдови. Відповідний прес-реліз розміщено на сайті компанії.

Обсяг газу, що подається «Газпромом» на газо-вимірювальній станції «Суджа» для транзиту до Молдови через територію України, перевищує фізичний обсяг, що передається на кордоні України з Молдовою, — йдеться в повідомленні.

«Газпром» пригрозив, що з понеділка, 28 листопада, скоротить постачання, якщо несанкціонований відбір не припиниться.

Ціна газу в Європі після заяви «Газпрому» за кілька хвилин зросла на 2%.

На початку листопада «Газпром» скоротив на 50% постачання газу в Молдову, чекають енергокризи. На листопад російський «Газпром» підтвердив постачання Молдові лише 5,7 млн ​​кубометрів газу на добу, це становить 51% від узгодженого контрактом обсягу.

Про це 31 жовтня повідомив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрей Спину.

Варто зазначити, газ використовується, зокрема, для виробництва електроенергії, основний виробник — Молдавська ДРЕС, розташована на території Придністров’я.

Спину підкреслив, що з 1 листопада дефіцит електроенергії становитиме близько 4070 МВт/год.

Раніше Нацкомісія з надзвичайних ситуацій затвердила план скорочення споживання електроенергії у Молдові на час дефіциту. Серед іншого, він передбачає скорочення освітлення у приміщеннях на 30%, вимкнення декоративного освітлення, реклами, вимкнення ескалаторів у пікові години, зниження температури опалення у приміщенні.

Нагадаємо, що терористична федерація з початку війни послідовно скорочувала постачання газу до Європи; в результаті, до вересня повністю зупинено «Північний потік — 1». Офіційною причиною цього був ремонт. Європейські країни звинувачували Росію в газовому шантажі з метою зняття санкцій, але Москва звинувачення заперечувала.