Соучредителя вымышленного мгб днр ликвидировали в Украине. Фото:

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Українські захисники продовжують нищити російських ворогів.

В Україні ліквідували окупанта сергія самошкіна із позивним Пірат. Цей представник ворога працював на головне управління генерального штабу збройних сил росії й був одним із засновників так званого міністерства державної безпеки фейкової ДНР. Ліквідацію загарбника підтвердив полковник Збройних сил України, блогер Анатолій Штефан («Штірліц») у Telegram.

За його інформацією, цей росіянин свого часу брав участь у ліванській війні, операції проти Хезболли в Бейруті. З 2005 року був проросійським активістом. Знищений самошкін був учасником так званої кримської весни, брав участь у захоплення сепаратистами Донецька у 2014 році.

Також у 2014 році зловмисник був командиром охорони другого відділу секретаріату так званого мдб днр, мав звання старшого лейтенанта та воював проти сил АТО. З 2016 року ворог перебував у базі сайту «Миротворець».

Нагадаємо, за два місяці повномасштабної війни в Україні загинули понад 500 російських ув’язнених, які були завербовані «кухарем путіна» пригожиним до ПВК «Вагнера».