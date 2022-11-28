рф стянула зэков и «кадыровцев» на оккупированную Луганщину

рф стянула зэков и «кадыровцев» на Луганщину. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/n177243-rf-styanula-zekov-i-kadyrovcev-na-okkupirovannuu-luganschinu.html

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Збройні сили України продовжують відбивати атаки окупантів у Луганській області.

А в обороні росіяни стоять на напрямку Сватово-Кремінна, а ЗСУ тут потроху просуваються. Кожен метр звільнення Луганщини дається військовим дуже важко, бо досі погода не сприяє військовим, бо земля дуже в’язка і техніка не може пройти. Захисники чекають на морози, щоб відновити наступ. Про це 28 листопада голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

За словами очільника ОВА, у напрямку Сватово-Кремінна окупанти звозять багато техніки та особового складу — з Херсонського напрямку прибувають «кадирівці». Такою сюди привозять зеків та мобілізованих з росії. Також окупанти завозять сотні вантажівок з будівельними матеріалами й «зубами дракона». Ворог риє окопи та готується до оборони.

Також Гайдай повідомив, що артилерія ЗСУ постійно зриває плани росіян йти в атаку на цьому напрямку.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни заявляли, що російські окупанти очікують, що ЗСУ можуть перетнути річку Дніпро і провести контрнаступальні операції на сході Херсонської області. Загарбники сприймають перспективу українського контрнаступу у цьому напрямку як серйозну загрозу.