Река в Мариуполе превратилась в болото. Фото: Петр Андрющенко

https://racurs.ua/n177245-reka-v-mariupole-prevratilas-v-boloto-iz-za-deystviy-rossiyan-gorsovet.html

Ракурс

Річка Кальчик в окупованому Маріуполі поступово перетворюється на болото.

Загарбники розібрали штучну гідротехнічну споруду в районі мосту через річку по вулиці Макара Мазая, збудовану близько 20 років тому. Її завданням було забезпечувати відповідний рівень у річці та швидкість потоку води, що дозволяло уникнути заболочуванню Кальчика у міській частині. Про це 28 листопада радник мера міста Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

Зазначається, що унаслідок руйнування міні-дамби течія річки сповільнилася і водойма набула неприродного кольору. Кальчик перетворюється на болото, а у місцях проходження річки по всьому місті відчувається сморід.

Сморід гноїння по всьому проходження річки в місті. Окрім руйнації самої природної гідросистеми міста — зменшення притоку прісної води в Азов. …Все, до чого не торкається росія в Маріуполі — перетворюється на попіл на гноїння, — написав Андрющенко.

Нагадаємо, окупанти вбили стількох людей у Маріуполі, що братські могили видно навіть з космосу. Зокрема, на місці масового поховання в районі селища Старий Крим з’явилося ще півтори тисячі нових могил.