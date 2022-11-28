Совет ЕС внес обход санкций в список преступлений. Фото: lb.ua

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Рада ЄС додала порушення санкцій до списку кримінальних злочинів.

У понеділок, 28 листопада, європейські депутати ухвалили рішення додати порушення обмежувальних заходів до переліку «злочинів ЄС», включених до Договору про функціонування Європейського Союзу. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Ради.

У Брюсселі повідомили, що зараз держави-члени Євросоюзу по-різному визначають, що є порушенням обмежувальних заходів та які санкції мають застосовуватися у разі їхнього порушення.

Обхід санкцій може призвести до різного ступеня виконання санкцій та ризику обходу цих заходів. Цим можуть скористатися особи, які потрапили під обмеження, щоб продовжувати отримувати доступ до своїх активів та підтримувати режими, на які спрямовані європейські санкції.

Зазначається, що після ухвалення цього рішення Єврокомісія представить пропозицію щодо директиви, яка міститиме мінімальні правила щодо визначення кримінальних злочинів та покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС. Цей проект директиви має бути обговорений та ухвалений Радою ЄС та Європарламентом.

Нагадаємо, 22 листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував західним партнерам запровадити економічні санкції проти ракетної індустрії країни-агресора російської федерації.