Санкції проти "Калібрів" та Росатому - Київ оприлюднив пропозиції щодо нового пакету обмежень проти рф

https://racurs.ua/ua/n177080-sankciyi-proty-kalibriv-ta-rosatomu-kyyiv-peredav-ievrosouzu-propozyciyi-schodo-novogo-paketu.html

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Економічні санкції проти ракетної індустрії рф запропонував запровадити західним партнерам міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

На брифінгу у Києві 22 листопада міністр закликав Європейський Союз прискорити роботу над дев’ятим пакетом санкцій щодо рф.

Його мета — обмежити здатність промисловості росії виробляти ракети.

ЄС на початку підготовки нового пакету санкцій і Україна просить союзників швидше домовитися та завдати якомога потужнішого удару по економіці ворога. Кулеба переконує: санкції справді працюють і послаблюють російську воєнну машину.

Енергетика, фінанси, торгівля, технології повинні бути предметом санкцій для досягнення необхідних результатів. Особливу увагу треба приділяти санкціям, які гальмують і зупиняють ракетну індустрію рф. Здатність росії виготовляти нові ракети потрібно просто знищити, щоб вони не мали додаткового ресурсу для знищення українських міст та енергетики, — цитує Кулебу «Укрінформ».

Крім того, Україна наполягає на повному енергетичному ембарго, продовженні нафтового ембарго на північну гілку газопроводу «Дружба», забороні імпорту скрапленого газу з рф, запровадженні санкцій проти «Росатому», призупиненні прав росії в МАГАТЕ і повної заборони пропаганди рашистів у країнах ЄС.

Ці позиції Київ вже передала західним партнерам.