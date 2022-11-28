Совет министров ОБСЕ впервые соберется без представителя россии. Фото:

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Рада міністрів Організації з безпеки та співробітництва в Європі вперше збереться без представника росії.

Таке рішення є правильним, що представники країни-агресора лише імітують дипломатію, а насправді їх цікавить лише війна. Про це 28 листопада міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у Facebook.

Рада міністр ОБСЄ вперше пройде без представника Росії — без російського міністра. І це — правильно. Немає чого йому робити. Вони лише імітують переговори. Вони лише імітують дипломатію. А насправді вони зробили свій вибір: цей вибір — війна і воєнні злочини, — зазначив дипломат.

Рада ОБСЄ збереться 1 та 2 грудня у польському місті Лодзь.

Як відомо, рф є членом ОБСЄ, але 18 листопада МЗС Польщі повідомило, що не допустять російську делегацію на засідання Організації з безпеки й співпраці в Європі. У 2022 році Польща головує в ОБСЄ.

Нагадаємо, 28 квітня ОБСЄ заявила про завершення роботи Спеціальної моніторингової місії в Україні, оскільки країна-агресор рф заблокувала її роботу.

Раніше штаб АТО/ООС часто нарікав на те, що представники місії ОБСЄ мляво реагували на порушення російськими бойовиками режиму припинення вогню на Донбасі.