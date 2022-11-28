Российская нефть упала ниже предложенного ЕС потолка цен - Bloomberg

https://racurs.ua/n177261-rossiyskaya-neft-upala-nije-predlojennogo-es-potolka-cen-bloomberg.html

Ракурс

Ціни на нафту в Китаї вперше з березня впали нижче за 75 дол. за барель.

Bloomberg вважає, що причиною знецінювання сировини стали протести проти жорстких обмежень у зв’язку з ростом захворюваності на Covid-19.

Флагманська російська нафта здешевшала нижче «стелі», яку обговорює ЄС, — написало агентство Bloomberg

Минулого тижня дипломати ЄС обговорювали встановлення цінової «стелі» для нафти з росії в проміжку від 65 до 70 дол. Однак у п’ятницю, 25 листопада, барель нафти марки Urals подешевшав до 51,96 дол.

Що нижча спотова ціна на російську нафту, тим більший тиск потреби встановити ще меншу граничну ціну в Європі, пояснює видання.

За даними агентства, більшість європейських країн наполягають на обмеженні цін на рівні 65−75 дол. за барель. Однак деякі країни ЄС пропонують встановити нижчу цінову межу. Зокрема, Польща вимагає обмежити ціну для експорту російської нафти на рівні 30 дол. за барель.

За даними Politico, запровадження цього рівня підтримують і країни Балтії. Видання зазначало, що вони виступали проти цінової планки вище 60 дол., у тому числі тому, що зараз вона знаходиться майже на тій самій позначці, що й ціна російської нафти Urals.

Якщо найближчими днями «Велика сімка» не погодить цінову стелю, нижче за яку Кремль зможе продавати на Захід свій основний експортний продукт, 5 грудня світовий ринок втратить приблизно 1 млн барелів російської нафти. Це загрожує стрибком цін на нафту, новим витком інфляції та світової економічної кризи.

Російський диктатор володимир путін неодноразово обіцяв, що не продаватиме нафту споживачам із країн, які підпишуться під ціновою стелею та спробують обмежити ринкову ціну.