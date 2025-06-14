США не хотят снижения верхнего предела цен на российскую нефть

Європейський Союз та Велика Британія пропонують знизити граничну ціну на російську нафту до 45 дол. за барель замість нинішніх 60 дол., щоб посилити фінансовий тиск на росію та зменшити її прибутки від експорту нафти, які використовуються для фінансування війни проти України.

Як пише Bloomberg, поки США зберігають свою позицію, озвучену під час попередньої зустрічі міністрів фінансів країн G7, і не готові змінювати підхід.

Остаточне рішення залежить від Трампа, і надії на зміни досі остаточно не втрачено. Однак наразі позиція США залишається незмінною — вона є такою, яку вони вже озвучували на зустрічі міністрів фінансів країн G7 на початку цього року, — сказали джерела виданню.

Зниження цінової стелі включено до 18 пакету санкцій ЄС, спрямованого проти Москви у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну.

Ціни на нафту, які певний час залишалися нижчими за встановлену G7 стелю, різко зросли після ударів Ізраїлю по Ірану за останні 24 години.

Ф’ючерси на нафту марки West Texas Intermediate підскочили більш ніж на 7%, досягнувши приблизно 73 доларів за барель — це найпотужніше денне зростання з березня 2022 року.

За словами одного з джерел, Європейський Союз і Велика Британія можуть розглянути можливість зниження цінової стелі без участі США.

Більшість постачань російської нафти здійснюється в акваторії, наближеній до Європи, тому такий крок може дати певний ефект.

Утім, спільна угода всіх країн G7 була б значно ефективнішою, оскільки дозволила б спиратися на механізми американського контролю та примусу.

Війна між Ізраїлем та Іраном негативно вплине на Україну. Зокрема через зростання цін на нафту та засоби ППО, а також реакцію міжнародної спільноти, сказав директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос у коментарі для ZN.UA.

Експерт зазначив, що проти Ірану здійснили агресію, тепер Тегеран просуватиме це питання у міжнародних організаціях. Зокрема, буде голосування у Раді безпеки та Генасамблеї ООН, і Києву доведеться визначатися зі своєю позицією.