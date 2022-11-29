Армия рф перестала развертывать батальонно-тактические группы - разведка Британии

https://racurs.ua/n177272-armiya-rf-perestala-razvertyvat-batalonno-takticheskie-gruppy-razvedka-britanii.html

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Впродовж останніх трьох місяців армія воєнних злочинців росії, ймовірно, переважно припинили розгортати батальйонно-тактичні групи (БТГ) на тимчасово окупованих територіях України. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Концентрація БТГ відігравала важливу роль у російській військовій доктрині протягом останніх десяти років і передбачала інтеграцію батальйонів з повним спектром допоміжних підрозділів, включаючи бронетехніку, розвідку та артилерію.

Проте, як вказує британська розвідка, під час повномасштабного вторгнення були виявлені кілька внутрішніх недоліків концепції БТГ. Наприклад, відносно невеликий розподіл бойової піхоти в БТГ часто виявлявся недостатнім, а децентралізований розподіл артилерії не дозволив росії в повній мірі використати свою перевагу в кількості гармат.