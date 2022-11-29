Россия готовится к новой волне ракетных ударов по Украине — ISW

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Армія воєнних злочинців росії готується до нової хвилі ракетних ударів по Україні. Таку думку висловили в американському «Інституті вивчення війни» (ISW).

Російські війська, ймовірно, готуються до нової хвилі ракетних ударів по Україні наступного тижня, але така підготовка, ймовірно, має на меті зберегти нещодавній темп ударів, а не збільшити його, — йдеться у висновку ISW.

Про ймовірність атаки по території України раніше попередили президент Володимир Зеленський та речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк. З її слів, у Чорне море на чергування заступив додатковий російський ракетоносій, що є ознакою підготовки рф до нових обстрілів України протягом тижня.

Там в ISW додали, що Збройні сили України продовжували наносити удари по російським військовим об'єктам та вздовж критично важливих логістичних ліній на півдні України. Водночас росіяни продовжують стикатися з проблемами неналежної підготовки та оснащення, а також з низькими моральним духом та дисципліною, оскільки невдачі російських військових мають значні внутрішні соціальні наслідки.