Россияне снова взялись за руины Драмтеатра Мариуполя — убирают тела погибших

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Ракурс

Окупанти поновили роботи з розбору завалів Драматичного театру в Маріуполі. Про це 29 листопада написав у своєму Telegram-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Наші джерела вказують на наявність інформації про залишки тіл загиблих, які терміново намагаються знайти та прибрати до «великого відновлення». Окрім того, де-факто гауляйтер «Оленевод» на черговій нараді наголосив, що відновлення Драмтеатру в пріоритеті номер один та має «стати символом відбудови росії російського Маріуполя», — зазначив Андрющенко.

Навесні театр використовувався як притулок для жінок, дітей та людей похилого віку, проте воєнні злочинці рф розбомбили будівлю потужними авіаційними бомбами. За різними даними, внаслідок бомбардування під завалами драмтеатру загинули від 300 до 600 мирних мешканців.

Окрім цього, нині в тимчасово окупованому Маріуполі почали формувати списки нерухомого майна, власники якого залишили місто через окупацію. Все це майно ворог позначає як «безгосподарське» й додає у відповідний реєстр. Якщо за рік окупанти не встановлять власників майна, то воно має перейти в муніципальну власність. Тобто, ворог захопив місто, знищивши десятки тисяч осіб. Більшість населення евакуювалось з міста через російську окупацію. Тепер же росіяни хочуть забрати їхнє майно. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Окупанти також оновили перелік будинків, що планують знести вже цьогоріч. Всього в переліку вже 314 будинків — майже 25% всього багатоквартирного фонду Маріуполя. На російських картах окупанти вже коригують мапу міста. З неї зникають знесені будинки.