НАТО усилит присутствие от Черного до Балтийского моря - Столтенберг

https://racurs.ua/n177285-nato-usilit-prisutstvie-ot-chernogo-do-baltiyskogo-morya-stoltenberg.html

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НАТО у відповідь на агресію росії посилює свою присутність від Балтійського моря до Чорного моря. Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

Він переконаний, що головний сигнал сьогоднішнього засідання глав МЗС країн НАТО в Бухаресті полягає в тому, що допомога Україні надаватиметься стільки, скільки знадобиться.

Сьогодні на нашій зустрічі ми обговорювали безпеку в Чорноморському регіоні, який має стратегічне значення для всього НАТО. І виклики, які створює незаконна війна росії в Україні. У відповідь на агресію рф НАТО посилює свою присутність від Балтійського до Чорного моря, вказав генсек НАТО під час зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом в Бухаресті, де стартує саміт військовополітичного блоку.

Зі слів Столтенберга, НАТО створює нові бойові групи.

Включаючи ту, яку очолює Франція тут, у Румунії. Винищувачі з Канади також допомагають зберегти ваше небо, а американські ракети Patriot посилюють ваш захист. Це надсилає чіткий сигнал про те, що НАТО тут і ми зробимо все необхідне, щоб захистити всіх членів альянсу, — підсумував Столтенберг.

Генсек НАТО також додав, що воєнний злочинець рф, диктатор володимир путін програє в Україні, тому країна-агресор намагається використовувати зиму як зброю.

Нагадаємо, 29 листопада в Бухаресті стартує засідання глав дипвідомств країн НАТО, серед ключових тем якого допомога Україні у боротьбі проти країни-терориста.