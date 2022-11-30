Разведка не возражает против обмена задержанных служителей РПЦ на пленных украинцев

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Затриманих служителів Руської православної церкви (РПЦ) в Україні можуть обміняти на полонених українців.

Наразі по всій Україні відбуваються обшуки на об'єктах Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Ймовірно, затриманих колаборантів можуть долучити до обмінного фонду, вважає представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

На прикладі великого обміну і долі віктора медведчука Україна показала, що готова демонструвати найбільш креативні підходи, щоб повертати своїх громадян додому. Найменші можливості, які для цього будуть з’являтися — і формальні й неформальні, і публічні й непублічні, і відкриті й закриті — ми точно будемо використовувати, — сказав Юсов.

За час повномасштабного вторгнення у ворожому полоні опинилося чимало українських захисників. Влада докладає максимум зусиль, аби кожен військовий повернувся додому.

За словами представника Юсова, останнім часом обміни відбуваються з достатньо високою інтенсивністю. За минулий тиждень протягом чотирьох днів відбулося три обміни — майже 100 українців повернулися додому з ворожого полону.

Паралельно триває підготовка до наступних обмінів, найближчим часом будуть новини. Як відзначає Юсов, росіян найбільше цікавлять офіцери, люди зі специфічними знаннями та навичками, представники спеціальних військових професій.

Нагадаємо, 62% українців виступають за заборону Української православної церкви московського патріархату. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного компанією «Active Group», передає Укрінформ.

Зокрема, 61,9% респондентів сказали, що така заборона потрібна (41% відповіли, що однозначно потрібно заборонити діяльність цієї церкви, 20,9% - швидше потрібно). Водночас 5,6% респондентів вважають, що швидше не потрібно забороняти діяльність УПЦ МП, а 6,8% - що точно не потрібно забороняти. Кожен четвертий (25,7%) не визначився із відповіддю на запитання.