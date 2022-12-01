США заказали еще шесть комплексов ПВО NASAMS для Украины

США уклали мільярдний контракт на закупівлю для України систем ППО NASAMS

Компанія Raytheon Co., у місті Тьюксбері, штат Массачусетс, отримала контракт з фіксованою ціною на суму 1,216 млрд дол. на закупівлю передових зенітно-ракетних систем, а також відповідного обладнання, послуг і запчастин для підтримки зусиль для України.

Орієнтовна дата завершення робіт компанією Raytheon — листопад 2025 року.

Замовлено шість таких нових комплексів протиповітряної оборони.

До угоди на 1,216 млрд доларів входить виробництво пускових установок ЗРК, супутнього обладнання, запасних частин, навчання українського військового персоналу, який буде оперувати комплексами NASAMS та інші послуги.

Попередній контракт вартістю 182 млн дол. уклали 26 серпня. Він передбачає постачання до України двох батарей NASAMS.

Отож, Вашингтон сумарно має намір поставити Україні вісім таких нових комплексів ППО NASAMS. Вони включені у пакет військової допомоги США на 3 млрд дол., який був оголошений 24 серпня.

Перші ЗРК NASAMS від США та ЗРК ASPIDE від Іспанії прибули в Україну на початку листопада. Згодом глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, що вони продемонстрували ефективність у перехопленні російських ракет під час ракетних ударів рф по Україні 15 листопада.

Системи NASAMS виробляє консорціум американської корпорації Raytheon Technologies і норвезької групи Kongsberg. До складу комплексу входять пускові установки, радіолокаційні станції (РЛС) Raytheon AN/MPQ-64F1 Sentinel від консорціуму Raytheon і Kongsberg.

Кожна пересувна пускова установка має шість контейнерів з зенітними ракетами. Дальність стрільби зенітної системи в конфігурації NASAMS II з використанням ракет AIM-120С AMRAAM становить до 25 км, а досяжність по висоті — до 14−15 км.