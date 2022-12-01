Данилов попросил украинцев не "накручивать" себя по поводу российских ракет

https://racurs.ua/n177351-danilov-poprosil-ukraincev-ne-nakruchivat-sebya-po-povodu-rossiyskih-raket.html

Ракурс

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов закликав українців «дуже обережно» ставитися до інформації та не жити в постійному очікуванні російських ракетних ударів.

Він зазначив, що на початку тижня в деяких ЗМІ зʼявилася інформація про «сотні тисячі ракет, якими кошмаритимуть» Україну.

Я хочу попередити, що до інформації потрібно дуже обережно ставитися, потрібно ретельно аналізувати. На сьогодні росія займається величезним вкидом в наш інформаційний простір. У нашому інформаційному просторі теж точиться війна. Хочу попередити деяких діячів, які викривляють інформацію, що не відповідає дійсності: ми повинні спиратися лише на офіційну інформацію, яку дають особи, які мають стосунок до сектору безпеки й оборони. Щодо фахівців, які називають себе військовими експертами та не вилазять з екранів телебачення та ютубів, я хотів би, щоб вони усвідомили, що вони мають користуватися лише перевіреною інформацією, — сказав Данілов 1 грудня в ефірі національного телемарафону.

Німецьке видання Spiegel опублікувало супутникові знімки з російського аеродрому Енгельс-2 під Саратовом. Видання вважає, що на росії готуються до нової ракетної атаки по Україні.

«Вирішальна ракетна атака» — це потужний інформаційний тиск на Україну, вважає керівниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.

Це шалений психологічний тиск в умовах створеної енергетичної кризи, коли люди напружені і вишукують момент виплеснути незадоволення, — сказала вона.

За її словами, українські військові оперативно інформують про ракетоносії чи інші засоби ворога, щоб українці були готовими до масованої ракетної атаки.