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Украинцы смогут проголосовать за своего участника на Евровидении 2023 в "Дії"
Украинцы смогут проголосовать за своего участника на Евровидении 2023 в «Дії»https://racurs.ua/n177356-ukraincy-smogut-progolosovat-za-svoego-uchastnika-na-evrovidenii-2023-v-diyi.htmlРакурс
Вперше в історії Євробачення представника від України можна буде обрати в застосунку «Дія».
У травні понад мільйон українців по всьому світу подивилися Євробачення в «Дії», а у жовтні 500 тис. громадян обрали трійку журі Нацвідбору в застосунку.
Рухаємося далі. Кожен громадянин зможе максимально швидко та комфортно підтримати улюбленого виконавця, який представить Україну на Євробаченні-2023 у Ліверпулі, — повідомив 1 грудня віце-прем'єр з цифрової трансформації Михайло Федоров.
Суспільне Мовлення раніше оприлюднило список з десяти фіналістів Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення-2023. Фінал відбудеться 17 грудня у Києві.
Представляти Україну у Ліверпулі висловили бажання 299 заявників. До фіналу потрапили:
2TONE — «Квітка»
Angelina — «Stronger»
DEMCHUK — «Alive»
FIINKA — «Довбуш»
Jerry Heil — «WHEN GOD SHUT THE DOOR»
KRUTЬ — «Колискова»
Moisei — «I'm Not Alone»
OY Sound System — «Ой, тужу»
Tember Blanche — «Я вдома»
TVORCHI — «Heart Of Steel»
Фінал національного відбору відбудеться у форматі телевізійного концерту в прямому ефірі.
Євробачення-2023 відбудеться у травні наступного року у Великій Британії та пройде від імені цьогорічного мовника-переможця — української телерадіокомпанії Суспільне Мовлення.
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