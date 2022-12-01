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Ракурс
Українці зможуть проголосувати за свого учасника на Євробаченні 2023 у "Дії"

Українці зможуть обрати свого учасника на Євробаченні 2023 у «Дії»

1 гру 2022, 13:30
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Вперше в історії Євробачення представника від України можна буде обрати в застосунку «Дія».





У травні понад мільйон українців по всьому світу подивилися Євробачення в «Дії», а у жовтні 500 тис. громадян обрали трійку журі Нацвідбору в застосунку.

Рухаємося далі. Кожен громадянин зможе максимально швидко та комфортно підтримати улюбленого виконавця, який представить Україну на Євробаченні-2023 у Ліверпулі, — повідомив 1 грудня віце-прем'єр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

Суспільне Мовлення раніше оприлюднило список з десяти фіналістів Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення-2023. Фінал відбудеться 17 грудня у Києві.

Представляти Україну у Ліверпулі висловили бажання 299 заявників. До фіналу потрапили:

  • 2TONE — «Квітка»

  • Angelina — «Stronger»

  • DEMCHUK — «Alive»

  • FIINKA — «Довбуш»

  • Jerry Heil — «WHEN GOD SHUT THE DOOR»

  • KRUTЬ — «Колискова»

  • Moisei — «I'm Not Alone»

  • OY Sound System — «Ой, тужу»

  • Tember Blanche — «Я вдома»

  • TVORCHI — «Heart Of Steel»

Фінал національного відбору відбудеться у форматі телевізійного концерту в прямому ефірі.

Євробачення-2023 відбудеться у травні наступного року у Великій Британії та пройде від імені цьогорічного мовника-переможця — української телерадіокомпанії Суспільне Мовлення.

Джерело: Ракурс


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