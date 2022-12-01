Українці зможуть проголосувати за свого учасника на Євробаченні 2023 у "Дії"

https://racurs.ua/ua/n177356-ukrayinci-zmojut-obraty-svogo-uchasnyka-na-ievrobachenni-2023-u-diyi.html

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Вперше в історії Євробачення представника від України можна буде обрати в застосунку «Дія».

У травні понад мільйон українців по всьому світу подивилися Євробачення в «Дії», а у жовтні 500 тис. громадян обрали трійку журі Нацвідбору в застосунку.

Рухаємося далі. Кожен громадянин зможе максимально швидко та комфортно підтримати улюбленого виконавця, який представить Україну на Євробаченні-2023 у Ліверпулі, — повідомив 1 грудня віце-прем'єр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

Суспільне Мовлення раніше оприлюднило список з десяти фіналістів Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення-2023. Фінал відбудеться 17 грудня у Києві.

Представляти Україну у Ліверпулі висловили бажання 299 заявників. До фіналу потрапили: