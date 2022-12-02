Число погибших россиян в Украине уже превысило 90 тыс. Фото: Генштаб

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Ракурс

Військові втрати російської федерації у війні проти України перевищили вже 90 тис. солдатів та офіцерів.

Лише за минулу добу українські військові знищили 650 окупантів, підбили один танк, спопелили шість бойових броньованих машин, знищили одну артсистему та 23 автомобілі. Також було збито один гелікоптер та два безпілотники. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 2 грудня орієнтовно склали:

особового складу — близько 90 тис. 90 (+650) осіб ліквідовано,

танків — 2 тис. 916 (+1) од,

бойових броньованих машин — 5 тис. 883 (+6) од,

артилерійських систем — 1 тис. 905 (+1) од,

РСЗВ — 395 (+0) од,

засоби ППО — 210 (+0) од,

літаків — 280 (+0) од,

гелікоптерів — 262 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 564 (+2),

крилаті ракети — 531 (+0),

кораблі/катери — 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 464 (+23) од,

спеціальна техніка — 163 (+0).

Нагадаємо, 1 грудня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що починаючи з 24 лютого країна-агресор втратила близько 200 тис. своїх військових. Ця цифра включає не лише незворотні втрати, але й санітарні: поранені, ампутанти, тяжкі хвороби, полонені та зниклі безвісти.