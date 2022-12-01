Втрати рф у війні сягають близько 200 тис. військових. Фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n177358-vtraty-rf-u-viyni-syagaut-blyzko-200-tys-viyskovyh-podolyak.html

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Військові втрати російської федерації у війні з Україною колосальні.

Починаючи з 24 лютого країна-агресор втратила близько 200 000 своїх військових. Про це 1 грудня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив в ефірі програми «Воздух».

За його словами, ця цифра включає не лише незворотні втрати, але й санітарні: поранені, ампутанти, тяжкі хвороби, полонені та зниклі безвісти.

За нашими даними, які дають Генштаб і ГУР МО, на сьогодні близько 90 тис. загиблих з боку російської армії. Ця цифра безумовно округлена. Незворотні втрати, включаючи санітарні — це цифра близька до 200 тис. незворотних втрат, — зазначив Подоляк.

Нагадаємо, в Генеральному штабі Збройних сил України заявляли, що з початку повномасштабного вторгнення армія рф втратила вже близько 89 тис. 440 окупантів вбитими.

А голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США, генерал Марк Міллі заявляв, що росія втратила вбитими та пораненими приблизно по 100 тис. військових.