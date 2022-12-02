В восемь дипведомств Украины поступили окровавленные пакеты. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n177388-v-vosem-dipvedomstv-ukrainy-postupili-okrovavlennye-pakety-mid.html

Ракурс

Українські дипломатичні відомства за кордоном намагаються залякати — до дипустанов надсилали закривавлені пакунки з очами тварин.

Після вибуху в посольстві у Мадриді, до посольств України в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. У пакунках були очі тварин. Про це 2 грудня заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах. Ми вивчаємо сенс цього послання, — зазначив він.

Так дипломат зазначив, що вхід до помешкання українського посла у Ватикані зазнав вандалізму, а посольство України в Казахстані отримало повідомлення про мінування, яке не підтвердилося.

А посольство України в США отримало лист із ксерокопією критичної статті про Україну. Цей лист синхронно з іншими пакунками надійшов із території однієї країни Європи.

У Чехії консульство України евакуювали через підозрілу посилку. Місцева поліція у Twitter повідомила, що 2 грудня до українського консульства надійшла підозріла посилка, схожа на ті, які доставлялися до Іспанії. Правоохоронці вирішили евакуювати дипломатичне відомство, а саму посилку перевіряють рентгеном.

Нагадаємо, 1 грудня в МЗС України заявили, що два посольства України за кордоном, крім дипломатичного відомства в Іспанії, вже отримали листи з «дуже конкретними погрозами».