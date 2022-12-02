Латвия оштрафовала канал «Дождь» за карту с Крымом в составе россии и «нашу армию»

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Латвійська Національна рада з електронних засобів масової інформації (NEPLP) наклала на телеканал «Дождь» штраф у 10 тис.

Про це повідомив у Твіттер голова ради Іварс Аболіньш. NEPLP, заявив він, вважав порушенням показану телеканалом карту з Кримом у складі росії, а також вживання слів «наша армія» стосовно Збройних сил рф.

Для «Дождя» це вже друге за останні місяці суттєве порушення, виявлене NEPLP, написав Аболіньш, додавши, що за три такі порушення у телеканалу можуть відібрати ліцензію на мовлення.

Телеканалу «Дождь», наголосив голова NEPLP, слід поважати латвійські закони.

Редакція телеканалу поки що публічно не прокоментувала претензії Національної ради з електронних ЗМІ.

«Дождь» заблокували у росії за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення військ рф в Україну. Він був змушений припинити роботу, але у червні отримав ліцензію на мовлення у Латвії, куди переїхали журналісти низки незалежних російських видань.

У липні телеканал оголосив про поновлення мовлення. Гендиректор «Дождя» Наталія Синдєєва тоді говорила, що телеканал матиме одну — європейську — компанію з філіями в різних країнах, включаючи Латвію. Також повідомлялося, що окрім Латвії телеканал буде доступний у Литві, Естонії, Ізраїлі та Грузії у низки операторів інтернет-телебачення.

Наприкінці липня Служба державної безпеки Латвії повідомила, що бачить ризики у переїзді до країни російських журналістів після початку війни в Україні — «як для безпеки латвійського інформаційного простору, так і ризики, пов’язані з роботою розвідки, оскільки засоби масової інформації традиційно входять у сферу інтересів російських спецслужб».

У Латвію після початку війни, заявили в Службі держбезпеки, переїхали понад 200 російських журналістів та 23 засоби масової інформації. У серпні «Дощ» взяв інтерв’ю у мера Риги Мартінша Стакіса, яке широко обговорювалося як у Латвії, так і за її межами. Зокрема, латвійський режисер Алвіс Германіс жорстко розкритикував Катерину Котрікадзе, яка брала інтерв’ю, і навіть закликав закрити телеканал. У NEPLP тоді заявили, що не знайшли у телеканалу жодних порушень.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко 2 грудня також прокоментував ефір російського опозиційного каналу «Дождь», в якому прозвучали слова про допомогу мобілізованим на війну проти України росіянам.

Коли «хороші руські» допомагають «поганим руськім» — чи може світ зрозуміти нарешті, що всі вони однакові? ТК «Дождь» забезпечує всім необхідним окупантів, яким некомфортно воювати на нашій землі, — заявив міністр, оприлюднивши уривок з ефіру.

У ньому ведучий каналу «Дождь» закликав глядачів повідомляти редакцію про проблеми мобілізованих. Він також висловив сподівання, що канал зміг допомогти «багатьом військовослужбовцями, наприклад, з оснащенням і елементарними зручностями на фронті».

Згодом телеканал, який наразі базується в Латвії, поширив заяву головного редактора Тіхона Дзядька — він заперечив, що «Дождь» надає допомогу російським військовим.

Водночас канал звільнив ведучого Олексія Коростелева після його висловлювань про допомогу мобілізованим. Глава інформаційної служби «Дождя» Катерина Котрікадзе в ефірі повідомила про звільнення Коростелева та заявила, що телеканал виступає проти війни в Україні та вважає «злочинною» мобілізацію, оголошену в росії.