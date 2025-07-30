Санду заявила, что россия готовит беспрецедентное вмешательство в парламентские выборы

https://racurs.ua/n208191-sandu-zayavila-chto-rossiya-gotovit-besprecedentnoe-vmeshatelstvo-v-parlamentskie-vybory.html

Ракурс

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що росія готує безпрецедентне втручання в парламентські вибори, заплановані на вересень.

За її словами, Кремль інвестує в кілька політичних проєктів, щоб провести своїх людей до наступного парламенту. Усі ці проєкти, за її словами, координуються з одного центру і значною мірою фінансуються через схеми олігарха-утікача Ілана Шора.

У суботу в Кишиневі пройшов «патріотичний мітинг» під назвою «Молдова — це ми», організований проросійськими силами країни.

Чотири проросійські партії, що нещодавно проголосили обʼєднання в один передвиборчий блок, організували акцію «патріотизму», разом із цим закликаючи до «Молдови без PAS*" і «геть Майю Санду». Очолив мітинг Ігор Додон, лідер Партії соціалістів та колишній президент країни.

Нагадаємо, що Молдову очікують парламентські вибори, які пройдуть 28 вересня цього року. Від них значною мірою залежатиме, чи продовжить Кишинів євроінтеграційний і прозахідний курс, чи знову повернеться в орбіту Москви.

PAS — Партія Дії і Солідарності, найбільша проєвропейська політична сила Молдови, яку заснувала президентка Майя Санду. Перебуває при владі після останніх парламентських виборів у 2021.