В Кремле ответили Байдену на готовность поговорить с путиным

https://racurs.ua/n177393-v-kremle-otvetili-baydenu-na-gotovnost-pogovorit-s-putinym.html

Ракурс

Кремль відмовляється прийняти умови для переговорів із Вашингтоном, які 1 грудня перерахував Джо Байден. росія не планує забрати свої війська з території України, заявив 2 грудня на щоденному брифінгу спікер воєнного злочинця дмитро пєсков.

Ви уривчасто процитували Джо Байдена. Воно включало ще кілька речень. Він сказав, що перше — путін має піти з України. Він вважає, що це має бути демонстрацією того, що путін готовий до переговорів. США, як і раніше, не визнають нові території у складі рф, і це ускладнює пошук ґрунту для взаємного обговорення. Друге: президент рф завжди був і залишається відкритим для переговорів з метою забезпечення наших інтересів. Саме президент рф ще до початку СВО (так московити називають війну в Україні — «Ракурс») спробував ініціювати переговори на основі підготовлених проектів текстом і зі США, і з НАТО, і з ОБСЄ. Взаємності ця ініціатива не отримала, — заявив пєсков.

Спікер Кремля додав, що до кінця року жодних контактів зі США в путіна не передбачається.

Нагадаємо, 1 грудня під час прес-конференції з Емануелем Макроном Байден сказав, що найближчим часом не збирається зв’язуватися з путіним, але «готовий поговорити з президентом росії, якщо той буде зацікавлений у припиненні війни».

При цьому президент США підкреслив, що зробить це лише після консультацій із союзниками по НАТО.