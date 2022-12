Байден готов говорить с путиным, если тот заинтересован в завершении войны в Украине

Президент США Джо Байден заявив, що готовий провести переговори із президентом рф воєнним злочинцем володимиром путіним, якщо той зацікавлений у завершенні війни в Україні.

Про це він заявив на прес-конференції після зустрічі з лідером Франції Еммануелем Макроном.

