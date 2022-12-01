Байден готов говорить с путиным, если тот заинтересован в завершении войны в Украине

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Президент США Джо Байден заявив, що готовий провести переговори із президентом рф воєнним злочинцем володимиром путіним, якщо той зацікавлений у завершенні війни в Україні.

Про це він заявив на прес-конференції після зустрічі з лідером Франції Еммануелем Макроном.

Я готовий говорити з путіним, якщо він дійсно має інтерес у тому, щоб знайти спосіб покласти край війні. Поки що я цього не бачу, — сказав Байден, зазначивши, що найближчим часом не планував контактів із російським президентом.

Happening Now: President Biden hosts a joint press conference with President Emmanuel Macron of France. https://t.co/DOShaOGCer — The White House (@WhiteHouse) December 1, 2022

За словами Байдена, якщо росія буде зацікавлена ​​у завершенні війни, то президент США буде радий сісти за стіл переговорів після консультацій із Францією та іншими союзниками щодо НАТО.

Байден назвав дії рф в Україні «хворими», зазначивши, що путін має лише один розумний спосіб покінчити з війною — «піти» з України.

Але, схоже, він не має наміру цього робити. Він платить дуже високу ціну за те, що це не робить. Він влаштовує неймовірну бійню за участю мирного населення України, — додав президент США.

Своєю чергою, Макрон заявив, що розвиток ситуації в Україні найближчими тижнями та місяцями дозволить говорити про терміни можливих переговорів між росією та Україною. На його думку, союзники також не повинні підштовхувати українців до компромісу з росією, який був би для них неприйнятним.

Під час прес-конференції Байден і Макрон також заявили, що США та Франція сповнені рішучості притягнути росію та путіна до відповідальності за війну з Україною та «іншим світом». Лідери країн підтвердили свою підтримку Києва і готові надавати йому допомогу стільки, скільки потрібно.

1 грудня у Кремлі заявили, що контактів між росією та США до кінця року не планується. Своєю чергою, глава МЗС рф сергій лавров зазначив, що Москва ніколи не уникає переговорів з Вашингтоном, але поки що «не чує якихось значущих ідей».

Путінський Ріббентроп також зазначив, що росія готова до переговорів з Україною, але діалог не відбувається не з її вини. Москва, за його словами, ніколи не просила про переговори щодо врегулювання ситуації в Україні, але зацікавлена ​​у «переговорному вирішенні».

Наприкінці листопада президент України Володимир Зеленський заявляв, що будь-які переговори з росією мають відбуватися публічно, а не кулуарно. Радник голови його офісу Михайло Подоляк зазначав, що початок переговорів у поточній ситуації на фронті був би для України рівносильним капітуляції.

За даними закритого соцопитування, яке було проведено на замовлення Кремля і потрапило до «Медузи», за мирні переговори з Україною зараз виступають близько 55% росіян, а за продовження війни — лише 25%.