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Канцлер Германии вероятно намерен впервые за два года позвонить путину
Шольц снова стремится позвонить путинуhttps://racurs.ua/n199826-sholc-snova-stremitsya-pozvonit-putinu.htmlРакурс
Канцлер Німеччини ймовірно має намір вперше за два роки зателефонувати владіміру путіну.
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Про це повідомила газета Die Zeit
Так він стане першим серед союзників України, хто відновить прямий контакт з ним.
Телефонна розмова нібито запланована перед зустріччю G20 у Бразилії, що відбудеться в листопаді.
Наразі з боку Берліна запит на розмову ще не надійшов. Офіційного підтвердження від російської сторони також немає.
На місцевих виборах у ФРН у вересні у трьох землях перемогли партії, які вимагають припинити допомогу ФРН Україні та почати перемовини з рф — «Альтернатива для Німеччини» та Блок Сари Вагенкнехт.
Загальний рейтинг проваладної коаліції, у яку входять соціал-демократи Шольца, «зелені» та вільні демократи у середині вересня становив 28% - це найменший показник з 2021 року. Наступні вибори до Бундестагу відбудуться у вересні 2025 року.
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