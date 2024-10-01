Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Канцлер Германии вероятно намерен впервые за два года позвонить путину

Шольц снова стремится позвонить путину

1 окт 2024, 15:54
999

Канцлер Німеччини ймовірно має намір вперше за два роки зателефонувати владіміру путіну.


.

Про це повідомила газета Die Zeit

Так він стане першим серед союзників України, хто відновить прямий контакт з ним.

Телефонна розмова нібито запланована перед зустріччю G20 у Бразилії, що відбудеться в листопаді.

Наразі з боку Берліна запит на розмову ще не надійшов. Офіційного підтвердження від російської сторони також немає.

На місцевих виборах у ФРН у вересні у трьох землях перемогли партії, які вимагають припинити допомогу ФРН Україні та почати перемовини з рф — «Альтернатива для Німеччини» та Блок Сари Вагенкнехт.

Загальний рейтинг проваладної коаліції, у яку входять соціал-демократи Шольца, «зелені» та вільні демократи у середині вересня становив 28% - це найменший показник з 2021 року. Наступні вибори до Бундестагу відбудуться у вересні 2025 року.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров