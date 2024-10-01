Канцлер Німеччини ймовірно має намір вперше за два роки зателефонувати путіну

https://racurs.ua/ua/n199826-sholc-znovu-pragne-zatelefonuvaty-putinu.html

Ракурс

Канцлер Німеччини ймовірно має намір вперше за два роки зателефонувати владіміру путіну.

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Про це повідомила газета Die Zeit

Так він стане першим серед союзників України, хто відновить прямий контакт з ним.

Телефонна розмова нібито запланована перед зустріччю G20 у Бразилії, що відбудеться в листопаді.

Наразі з боку Берліна запит на розмову ще не надійшов. Офіційного підтвердження від російської сторони також немає.

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