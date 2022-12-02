Наместник Лавры Павел (Лебедь). Фото:

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РНБО запровадила санкції проти священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату.

Під обмеження, зокрема, потрапили намісник Києво-Печерської Лаври Павло (Лебедь), колишній народний депутат Вадим Новинський та ще з десяток священнослужителів УПЦ МП, переважно із тимчасово окупованих територій. Про це 2 грудня повідомила «Українська правда» із посиланням на джерело в команді президента.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони щодо заборони діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в росії релігійних організацій.

Рішення РНБО означає, що уряд повинен упродовж двох місяців внести на розгляд Верховної Ради проект закону, яким унеможливити діяльність в Україні афілійованих із центрами впливу в росії релігійних організацій.

Крім того, рішення РНБО передбачає запровадження персональних санкцій щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в росії. Список прізвищ на Банковій обіцяли оприлюднити згодом.

Джерело: «Українська правда»