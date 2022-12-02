Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заборону УПЦ МП в Україні. Фото: kanaldom.tv

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Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони щодо заборони діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в росії релігійних організацій.

Глава держави ввів у дію рішення РНБО від 1 грудня «Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Про це йдеться у президентському указі № 820 від 1 грудня. Указ набирає чинності з дня опублікування, повідомили в Офісі президента.

Зазначається, що було необхідно розглянути діяльність релігійних організацій на українській території в умовах агресії рф проти України, щоб не допустити розколу у суспільстві за релігійною ознакою.

Рішення РНБО означає, що уряд повинен упродовж двох місяців внести на розгляд українського парламенту проект закону, яким унеможливити діяльність в Україні афілійованих із центрами впливу у рф релігійних організацій.

Нагадаємо, РНБО на вимогу президента Володимира Зеленського ініціювала заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних із рф. Цього раніше вимагали підписанти відповідної петиції на сайті президента, яка швидко зібрала понад 25 тис. голосів.