Боже, а ти за кого? В Україні планують заборонити діяльність пов'язаних з росією релігійних організацій

https://racurs.ua/ua/n177378-boje-a-ty-za-kogo-v-ukrayini-planuut-zaboronyty-diyalnist-pov-yazanyh-z-rosiieu-religiynyh.html

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РНБО на вимогу президента ініціює заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних із рф. Цього раніше вимагали підписанти відповідної петиції на сайті президента, яка швидко зібрала понад 25 тисяч голосів.

Рада національної безпеки і оборони України доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект «Про неможливість діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних з центрами впливу в російській федерації».

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні ввечері 1 грудня.

За його словами, РНБО доручила Державній службі з етнополітики та свободи совісті провести богословську експертизу статуту Української православної церкви (УПЦ) «на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом».

Радбез також доручив перевірити, наскільки законно релігійні організації використовують майно, розташоване на території Києво-Печерської лаври.

У травні Українська православна церква оголосила про повну самостійність та незалежність від Московського патріархату. В УПЦ зазначили, що не погоджуються з позицією патріарха Кирила, який фактично підтримав російське вторгнення в Україну. Літургічне спілкування між УПЦ та РПЦ збереглося.

Нагадаємо, 22 листопада співробітники Служби безпеки України провели обшуки на території Києво-Печерської лаври. У СБУ говорили, що збираються не допустити «використання лаври як осередку „російського світу“».

Що вимагає Зеленський та РНБО

Ми забезпечимо для нашої держави всю повноту незалежності. Зокрема, духовну незалежність. Ми ніколи й нікому не дозволимо будувати імперію всередині української душі, — сказав президент у зверненні 1 грудня.

Він повідомив про такі рішення РНБО:

РНБО доручила Уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій. Державній службі з етнополітики та свободи совісті — забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи Статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом і за необхідності вжити передбачених законом заходів. Забезпечити перевірку наявності правових підстав і дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Усім органам, до компетенції яких належать питання у сфері забезпечення національної безпеки, активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України. І застосувати персональні санкції — прізвища будуть оприлюднені невдовзі. Потребуємо підвищення статусу й посилення можливостей Державної служби з етнополітики та свободи совісті. Відбудеться реформа цієї структури, яка дасть їй змогу реально захищати права та законні інтереси українців і держави.

Як зменшити вплив упц мп

Останніми днями Служба безпеки України проводить обшуки в монастирях УПЦ МП по всій Україні.

У Верховній Раді вже є декілька подібних законопроектів. Вони передбачають повну заборону діяльності РПЦ та установ, які підпорядковуються країні-агресору.

В законопроектах прописані механізми дострокового припинення всіх документів оренди, найму чи лізингу з даною установою, а також з юридичними особами, власником, учасником, акціонером яких вона є.

На засіданні РНБО 1 грудня ухвалили перевірити наявність правових підстав тільки щодо користування Києво-Печерською лаврою.

Нардепи «Євросолідарності» та «Голосу», які раніше подали відповідні ініціативи в парламент, вважають, що треба забрати ВСІ історичні памʼятки, церкви, храми та святині, де знаходиться упц мп. Це стосується Почаївської та Святогірської Лавр також.

Можна вже терміново винести законопроєкт на голосування, і вже заборонити РПЦ і повернути нам всі три лаври, — написав 2 грудня нардеп Олексій Гончаренко.

Нардеп Інна Совсун звернула увагу, що в Раді з березня лежить законопроект № 7213 — він єдиний має ідентичне формулювання до того, що вимагає РНБО.

Як правильно називати УПЦ МП?

Наприкінці 2018 року український парламент ухвалив закон, за яким Українська православна церква (Московського патріархату) мала перейменуватися — зокрема, вказати в назві приналежність до Російської православної церкви — аби парафіяни храмів знали, що ця організація пов’язана з країною-агресором.

Верховна Рада прийняла таке рішення у зв’язку з отриманням Україною томосу та утворенням власної православної церкви — ПЦУ.

УПЦ (МП) тоді заявила про політичні переслідування і звернулася до Окружного адмінсуду Києва.

Релігійна організація просила скасувати наказ Міністерства культури України, який зобов’язував їх змінити назву. 22 квітня 2019 року ОАСК прийняв проміжне, але важливе для церкви рішення. Суд заблокував перейменування УПЦ (МП) до остаточного розв’язання цього питання в судах.

А що не так з УПЦ?

«Ракурс» зібрав тільки частину заголовків українських ЗМІ, які стосувалися новин про УПЦ МП (РПЦ в Україні) у 2021−2022 роках.

У Чернівцях священик навмисно кашляв на журналістів, які написали, що в нього коронавірус.

На Рівненщині затримали священника УПЦ, який торгував гранатометами та вибухівкою.

В одеському храмі Різдва Христового сталася масова бійка між священниками та парафіянами, бо не могли вирішити хто головніший.

Волинський священник московського патріархату будує хату з куполами.

На Рівненщині арештували майора поліції, який разом із місцевим священником торгували посадами в правоохоронних органах.

На Волині біля дороги затримали священника у жіночому одязі.

На Закарпатті священник організовував контрабанду цигарок на гіроплані.

У Тернополі священник УПЦ вкрав вазон під час освячення квартир йорданською водою.

На Дніпропетровщині помічник священника УПЦ МП крав пожертви з кошика прямо під час освячення.

Волинський священник у Фейсбук привітав путіна з днем ангела, та заявив), що просто не вміє користуватися соцмережею.

На Волині склали протокол на священника, який намагався пограбувати храм, але побачивши поліцію вистрибнув з дзвіниці і зламав ногу.

На Тернопільщині селяни поскаржились на священика, якому протягом двох днів приносили паски на освячення, а він викинув їх у гній.

У Харкові священик, який нещодавно збирав пожертви на лікування цирозу, вщент напився та влаштував погоню з поліцією.

УПЦ МП влаштувала багатотисячну молитву проти коронавірусу.

У Дрогобичі батюшка УПЦ МП пограбував храм, дізнавшись, що він перейде до ПЦУ.

СБУ застала секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП в ліжку з хлопцем із місцевого хору.