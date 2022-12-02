Граффити Бэнкси срезали со стены дома в Гостомеле

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Ракурс

З фасаду будівлі у місті Гостомель Київської області зрізали графіті британського художника Бенксі.

Про це повідомив у соцмережах очевидець інциденту Сергій Жук.

Йдеться про малюнок, на якому зображена жінка в халаті та протигазі, з вогнегасником у руках.

Щойно на наших очах вандали зрізали відомий твір Бенксі, — написав Жук у фейсбуці.

У коментарях він додав, що людей, які зрізали малюнок, одразу затримали. Кількість затриманих не уточнюється.

Зображення було нанесено на утеплювач і його вкрали, підрізавши пінопласт.

Як повідомили «Українській правді» у поліції Київської області, затримані пояснили, що хотіли продати малюнок, а гроші передати на потреби ЗСУ. Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України.

Перші графіті, виконані в стилі Бенксі, помітили на Київщині, після чого виникли припущення, що британський художник відвідав Україну. Пізніше він підтвердив, що створив у Києві та Київській області сім графіті.