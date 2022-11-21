К граффити Бэнкси в Киеве пририсовали казака с презервативом

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Ракурс

До графіті Бенксі у Києві домалювали козака з презервативом.

Британець намалював пеніс-ядерну боєголовку на кузові військового тягача. Через деякий час невідомі намалювали козака в касці, який «тримає" малюнок Бенксі всередині презерватива, ніби в кульці.

Козак у касці і з рукою у гіпсі «тримає" малюнок Бенксі у презервативі, немов у повітряній кульці, повідомляє фотограф Владислав Содель.

Нагадаємо, раніше експерти розбиралися з тим, що робити з творами Бенксі: залишити на вулицях чи помістити у музей. У Бородянці, наприклад, вважають, що графіті можуть привабити туристів після війни.

Перші роботи Бенксі помітили на Майдані Незалежності в Києві та в Бородянці його фанати. Згодом художник і сам підтвердив авторство 7 робіт в Києві, Ірпені, Гостомелі та Бородянці.

Бенксі — псевдонім художника, чи групи художників, які малюють свої трафаретні графіті по всьому світу. Це іронічні малюнки, для яких Бенксі спочатку створює копірку. Щоб швидше можна було нанести твір на стіну та у разі чого втекти від поліції.