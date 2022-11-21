До графіті Бенксі у Києві домалювали козака з презервативом

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Ракурс

До графіті Бенксі у Києві домалювали козака з презервативом.

Британець намалював пеніс-ядерну боєголовку на кузові військового тягача. Через деякий час невідомі намалювали козака в касці, який «тримає" малюнок Бенксі всередині презерватива, ніби в кульці.

Козак у касці і з рукою у гіпсі «тримає" малюнок Бенксі у презервативі, немов у повітряній кульці, повідомляє фотограф Владислав Содель.

Нагадаємо, раніше експерти розбиралися з тим, що робити з творами Бенксі: залишити на вулицях чи помістити у музей. У Бородянці, наприклад, вважають, що графіті можуть привабити туристів після війни.

Перші роботи Бенксі помітили на Майдані Незалежності в Києві та в Бородянці його фанати. Згодом художник і сам підтвердив авторство 7 робіт в Києві, Ірпені, Гостомелі та Бородянці.

Бенксі — псевдонім художника, чи групи художників, які малюють свої трафаретні графіті по всьому світу. Це іронічні малюнки, для яких Бенксі спочатку створює копірку. Щоб швидше можна було нанести твір на стіну і у разі чого втекти від поліції.